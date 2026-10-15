Londra: andamento rialzista per Imperial Brands

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di tabacchi , in guadagno del 2,95% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Imperial Brands mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,95%, rispetto a +3,03% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di breve periodo di Imperial Brands mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,85 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,28. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```