Milano
16:14
49.197
-1,12%
Nasdaq
16:14
29.582
-1,23%
Dow Jones
16:14
51.903
+0,55%
Londra
16:14
10.807
+0,77%
Francoforte
16:14
25.239
-0,23%
Giovedì 15 Ottobre 2026, ore 16.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
Migliori e peggiori
,
In breve
15 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Apprezzabile rialzo per il
colosso della pubblicità francese
, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Parigi: in calo Publicis Groupe
Parigi: scambi al rialzo per Publicis Groupe
Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe
Parigi: balza in avanti Publicis Groupe
Argomenti trattati
Publicis
(3)
Titoli e Indici
Publicis
+2,90%
Altre notizie
Parigi: scambi al rialzo per EssilorLuxottica
Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
Parigi: scambi al rialzo per Renault
Parigi: scambi al rialzo per STMicroelectronics
Parigi: scambi al rialzo per Legrand
Parigi: scambi in positivo per Bouygues
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto