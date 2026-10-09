Parigi: balza in avanti Publicis Groupe
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso della pubblicità francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Publicis Groupe più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo della big dell'advertising si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 97,78 Euro. Supporto stimato a 96,18. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 99,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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