Parigi: scambi negativi per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Pressione sul colosso della pubblicità francese , che tratta con una perdita del 2,19%.



L'andamento di Publicis Groupe nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della big dell'advertising evidenzia un declino dei corsi verso area 92,49 Euro con prima area di resistenza vista a 95,59. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 91,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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