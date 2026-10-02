Milano 10:55
50.658 +0,84%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:55
10.501 +0,70%
Francoforte 10:55
25.227 +1,15%

Parigi: scambi al rialzo per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Legrand
Seduta positiva per il Gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,90%.
Condividi
```