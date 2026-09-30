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Parigi: in calo Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Publicis Groupe
Rosso per il colosso della pubblicità francese, che sta segnando un calo del 2,19%.
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