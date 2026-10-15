Perde Anglo American sul mercato di Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società mineraria , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,58% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Anglo American rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anglo American . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 39,32 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 38,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 38,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```