Perde Anglo American sul mercato di Londra
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società mineraria, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,58% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Anglo American rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Anglo American. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 39,32 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 38,62. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 38,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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