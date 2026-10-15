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Perde STMicroelectronics sul mercato di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Perde STMicroelectronics sul mercato di Parigi
Scende sul mercato il microchip-maker italo-francese, che soffre con un calo del 7,05%.
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