OpenAI intende raccogliere almeno 30 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti

Punta a valutazione di circa 1.400 miliardi di dollari

(Teleborsa) - OpenAI punta a raccogliere almeno 30 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamenti, sulla base di una valutazione di circa 1.400 miliardi di dollari, escluso il capitale raccolto.



E' quanto riporta Bloomberg spiegando che, attraverso questa operazione, la società proprietaria di ChatGPT potrebbe pertanto reperire ulteriori risorse in sostituzione dell'IPO dopo che il CEO Sam Altman ha recentemente dichiarato che l'azienda non intende debuttare in borsa quest'anno. OpenAI aveva già raccolto 122 miliardi di dollari a marzo, con una valutazione di 852 miliardi di dollari, incluso il denaro reperito.



In un'intervista a Bloomberg TV, Altman ha spiegato che la società si sta attualmente "adattando" a un "nuovo livello" di capacità di intelligenza artificiale e ai maggiori requisiti di sicurezza che ne derivano.



"Vogliamo solo consolidare la nostra posizione e assicurarci di capire come operare in questo nuovo modo, ed essere in grado di prendere alcune di queste decisioni senza la pressione di essere una società appena quotata in borsa", ha affermato, ritenendo che gli investitori saranno "pazienti" riguardo alla pianificazione dell'IPO.



(Foto: Levart_Photographer on Unsplash)

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