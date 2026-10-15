Ucraina, Ue ribadisce asse con Zelensky (ma teme voltafaccia di Trump)

(Teleborsa) - Da Londra a Bruxelles, per l'ennesimo faccia a faccia con i 27 leader Ue riuniti al Consiglio Europeo, previsto per domani mattina -- passando per una cena con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.



Zelensky: prima Londra, poi dai 27





Zelensky si prepara a ricevere l'abbraccio degli europei in un momento in cui il rapporto con Donald Trump si fa sempre più teso e girano voci che gli Usa, con la Russia di Vladimir Putin, stiano negoziando intese commerciali ben oltre il 'deal' sul diesel. Per ora parlare apertamente di 'tradimento' e 'scontro' è eccessivo. Ma di certo, tra i corridoi delle istituzioni europee, serpeggia il timore che Washington possa voltare le spalle. Non a caso, ieri, durante le dichiarazioni in vista del Consiglio Europeo anche Meloni ha detto apertamente che l 'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti "è una scelta che considero molto rischiosa" spiegando che "l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Dunque, il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari: una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine".



Trump prepara il voltafaccia?





L'Europa sta alla finestra e guarda ai possibili sviluppi. "Noi abbiamo fatto e facciamo la nostra parte, ci aspettiamo che gli Usa facciano la loro", ha sintetizzato il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. "L'Ucraina - ribadisce Zelensky nel corso dell'incontro col premier britannico Andy Burnham a Downing Street, dove è stato accolto con tappeto rosso - è pronta a qualsiasi tipo di cessate il fuoco".



Sì a nuovi aiuti



Quel che è certo è che l'Ucraina per il 2027 avrà bisogno di fondi extra, fino a 70 miliardi, e i leader nei prossimi giorni avranno una prima discussione sul punto (ma si attendono i report di Commissione e Fmi per a avere una stima precisa). "È troppo presto per una soluzione", fa sapere una delle fonti. Che però ci sarà, in un modo o nell'altro.

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