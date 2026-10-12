Trump annuncia una tregua energetica fra Russia e Ucraina

(Teleborsa) - Dopo aver attaccato Zelensky, auspicando nuove elezioni in Ucraina, ed annunciato l'abolizione delle sanzioni contro la Russia, con massimo sdegno dell'Ue, il presidente americano Donald Trump ha annunciato una improbabile "tregua energetica" fra Mosca e Kiev. Ciò significa che entrambi i Paesi si impegnano a non prendere di mira le infrastrutture energetiche dell'avversario, allentando le pressioni sul mercato petrolifero.



L'annuncio di Trump nel silenzio generale

"Con effetto immediato, è in vigore un cessate il fuoco energetico nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non infrangetelo", ha dichiarato Donald Trump in un post sul social Truth. Una affermazione che non ha ancora trovato conferme dai diretti interessati.



Nessuna conferma è arrivata in particolare dal Cremlino, mentre il leader ucraino ha affermato ironico "l'annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me". "Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin - ha aggiunto Zelensky - per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco, noi siamo pronti e l'accetteremo". In seguito, Kiev ha immediatamente denunciato la violazione della "ipotetica" tregua da parte di Mosca, ribadendo che "l'Ucraina sostiene il cessate il fuoco ed è importante che anche la Russia lo sostenga".



Il petrolio consolida sui 104 dollari

La reazione del mercato petrolifero all'annuncio della tregua è stata positiva, in un primo momento, con il future sul Brent che ha ritracciato sino a 103,91 dollari al barile, segnando un ribasso dello 0,77%, per poi riportarsi al di sopra dei 104 dollari, attorno alla parità. Stesso movimento per il WTI che, dopo aver toccato i 90,69 dollari al barile (-1,26%), si è riposizionato a 91,23 dollari, contenendo il calo nello 0,5%.



La rimozione delle sanzioni verso la Russia



Ad impattare maggiormente il mercato è l'annuncio della rimozione delle sanzioni economiche contro la Russia da parte degli Stati Uniti e la sigla di un accordo di Trump con Putin per la fornitura immediata di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, seguita da "altre 500.000 tonnellate durante il mese di novembre e 1.000.000 di tonnellate subito dopo".



"Ho appena concluso un accordo di grande successo con il Presidente Vladimir Putin", ha annunciato Trump all'inizio del weekend, aggiungendo "in base alle condizioni delle sue raffinerie di gasolio, la Russia consegnerà, entro breve tempo, 3.000.000 di tonnellate di gasolio".



"Grazie al nostro controllo totale dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull'energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani e, in effetti, per il mondo, scenderanno rapidamente. Prezzi più bassi per gli americani, soprattutto per i nostri grandi agricoltori, allevatori e camionisti, sono la mia massima priorità", ha sottolineato il tycoon, preoccupato dell'impatto della guerra e degli alti prezzi delgasolio sulla campagna elettorale.



Tuttavia, il malcontento dilaga negli Stati Uniti, impattando pesantemente la popolarità dle Presidente, nell'imminenza delle elezioni midterm. Secondo un sondaggio del Financial Times, l'accordo con Putin sul diesel non piace neanche a molti repubblicani, compreso il suo ex vicepresidente Mike Pence, che chiede di cancellarl.



Ue contrariata dalla ripresa degli scambi con Mosca

"Le sanzioni funzionerebbero molto meglio se i nostri partner - dal Regno Unito agli Stati Uniti - fossero sulla nostra stessa linea.

Il Regno Unito è dalla nostra parte, ma se anche gli Stati Uniti lo fossero, se approvassero il disegno di legge Graham sulla Russia, potremmo davvero esercitare la pressione necessaria affinché la Russia ponga fine a questa guerra: chiediamo che lo facciano", ha ribadito l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, arrivando in Lussemburgo per il Consiglio degli Affari Esteri.

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