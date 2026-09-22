Ucraina, attesa per incontro Trump-Zelensky

Intanto Francia lavora a risoluzione per Hormuz

(Teleborsa) - Attesa per l'incontro, in programma alle 13.15 locali, le 19.15 in Italia, per l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a margine dell'assemblea Onu a New York.



Secondo l'agenda del presidente Usa, resa nota dalla Casa Bianca, il tycoon interverrà al Palazzo di Vetro alle 9.55 locali, mentre alle 10.40 e' previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese. Alle 14.45 Trump parteciperà ad un inconro con il Consiglio di cooperazione del Golfo, poi si rechera' alla Trump tower. Alle 19.15, al Lotte Palace Hotel, ospiterà un ricevimento per i leader presenti all'assemblea Onu, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In serata tornerà alla Casa Bianca.



Intanto, sempre a New York, Zelensky ha incontrato anche Emmanuel Macron: tra gli argomenti discussi, figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale.



"Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, così come sul programma antibalistico Freja, che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno. Ci stiamo impegnando al massimo per rafforzare la protezione del nostro popolo", ha sottolineato Zelensky su Telegram.



Francia che - secondo indiscrezioni dell'Afp - starebbe lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per sbloccare lo Stretto di Hormuz. "La Francia intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione del Consiglio di sicurezza che garantisca la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", viene riportato.

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