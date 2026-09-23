Ucraina, Lavrov: "Pronti a negoziare ma senza sospendere le ostilità"

Rubio: "Putin invitato al G20 di Miami". Zelensky: "248mila soldati russi persi in otto mesi".

(Teleborsa) - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, intervenendo a una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina, ha dichiarato che la Russia "è pronta a negoziare" per raggiungere "una pace giusta e duratura", ma "avendo imparato dalla dura esperienza, non sospenderà l'operazione militare speciale per la durata dei negoziati, in qualsiasi formato si svolgano". A margine dei lavori dell'Assemblea Generale, Lavrov ha accusato l'Europa di voler sfruttare un'eventuale interruzione dei combattimenti per "rifornire di armi il regime di Kiev".



Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, dopo un colloquio con lo stesso Lavrov, ha riferito che "sia la Russia sia l'Ucraina vogliono tregua del grano e dell'energia", pur riconoscendo le difficoltà pratiche: "Quando si parla di energia per la Russia significa le raffinerie e il gas, per l'Ucraina sono le reti elettriche. Si tratta di due cose diverse. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo". Rubio ha inoltre confermato che gli Stati Uniti hanno invitato Vladimir Putin al G20 di dicembre a Miami: "Per risolvere i problemi è necessario incontrare le persone con cui si è in disaccordo. Ci auguriamo che accetti l'invito".



Nel suo discorso all'Assemblea Generale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha intanto annunciato il programma di difesa antibalistica Freya, a cui partecipano già dieci Paesi tra cui l'Italia: "Vogliamo realizzare un sistema producibile su scala molto più ampia e a costi inferiori". Zelensky ha inoltre reso noto che "tra gennaio e agosto l'esercito russo ha subito perdite per 248.960 unità", sottolineando: "Non conosco nessuno che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo".



"Gli ucraini non hanno scelto questa guerra. Noi scegliamo di non morire, di non perdere il nostro Paese e le nostre famiglie, di non perdere la nostra indipendenza e la nostra libertà; per questo ci difendiamo", ha proseguito il presidente ucraino. "E tutto ciò non è importante solo per noi. Sono certo che la maggior parte di voi qui presenti sia come l'Ucraina prima di questa guerra: siete nazioni pacifiche che non pensano alla guerra in ogni istante. Ciò non significa che siate deboli", ha aggiunto.

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