Petrolio in calo sulle forniture russe, ma il Medio Oriente sostiene i prezzi: Goldman Sachs alza le stime per dicembre

(Teleborsa) - Deboli i prezzi del petrolio, in avvio di settimana, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un accordo per interrompere gli attacchi reciproci di Russia e Ucraina contro le infrastrutture energetiche, prospettando un aumento delle forniture russe dopo un'intesa per la consegna di gasolio.
I futures sul Brent hanno perso 1,54 dollari, pari all'1,47 per cento, scendendo a 103,18 dollari al barile. Il West Texas Intermediate statunitense è diminuito dell'1,68 per cento, a 90,31 dollari al barile.
Venerdì Trump aveva dichiarato che la Russia avrebbe fornito immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio, equivalenti a circa 2,25 milioni di barili, agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Altre 500.000 tonnellate dovrebbero arrivare a novembre, seguite da un ulteriore milione di tonnellate. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, il consumo mondiale di gasolio si avvicina a 29 milioni di barili al giorno.
Domenica Trump ha inoltre annunciato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tuttavia dichiarato di essere ancora in attesa dei dettagli dell'accordo, mentre Mosca non ha commentato.Medio Oriente, resta elevato il rischio sulle forniture
Le tensioni in Medio Oriente continuano a sostenere il Brent sopra i 100 dollari al barile. Gli Houthi hanno rivendicato un attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riad
, in Arabia Saudita, nel quale sono morte 13 persone e oltre 300 sono rimaste ferite. Le autorità saudite hanno inoltre segnalato nuovi feriti in seguito a un altro attacco all'aeroporto domenica.
Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di unirsi agli attacchi sauditi contro gli Houthi, nell'ambito dell'allargamento del conflitto con l'Iran, iniziato a febbraio con le operazioni militari statunitensi e israeliane.
Preoccupano anche i nuovi attacchi contro le petroliere nello Stretto di Hormuz
, che rischiano di ostacolare la ripresa delle esportazioni mediorientali registrata a settembre. Secondo l'organizzazione britannica United Kingdom Maritime Trade Operations, una petroliera è stata colpita da un drone vicino all'ancoraggio di Sohar, in Oman, mentre un'altra è stata danneggiata da un proiettile di origine sconosciuta durante il transito nello Stretto.Goldman Sachs rivede le previsioni sul petrolio
Goldman Sachs ha aumentato da 85 a 90 dollari al barile la previsione sul prezzo del Brent
per dicembre. Gli analisti ritengono che il progressivo adattamento dell'offerta mediorientale possa ridurre i prezzi nel tempo, ma avvertono che una nuova escalation del conflitto rappresenterebbe un importante rischio al rialzo. La banca stima un premio al rischio geopolitico di poco superiore a 20 dollari al barile.
Per il West Texas Intermediate
, Goldman Sachs prevede un prezzo medio di 81 dollari al barile a dicembre 2026 e di 73 dollari nel 2027. Il divario insolitamente ampio rispetto al Brent viene attribuito anche agli elevati costi di trasporto del petrolio dagli Stati Uniti all'Europa.(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)