Ucraina, Zelensky: "Trump ha deciso, produrremo missili Patriot"

Kallas: sblocco Ue da 6,6 miliardi per Kiev. Peskov: "Per il diesel serve togliere le sanzioni".

(Teleborsa) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il presidente statunitense Donald Trump gli ha comunicato che consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot, dopo una serie di ripensamenti sulla questione. "Durante il nostro ultimo incontro, il presidente Trump ha sottolineato: 'Sì, ho preso una decisione definitiva. L'Ucraina otterrà le licenze per la produzione di missili Patriot'", ha affermato Zelensky in un messaggio vocale inviato ai giornalisti.



Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato con scetticismo la notizia, sostenendo che Zelensky "recentemente sta dicendo molte cose", pur sottolineando che la Russia "sta monitorando molto da vicino quali Paesi stanno fornendo quali licenze e fornendo quali armi" a Kiev, e tiene "tutto questo attentamente in conto".



Sul fronte energetico, Peskov ha dichiarato che per far fronte alla carenza globale di diesel e al conseguente aumento dei prezzi è necessario rimuovere le sanzioni sul diesel russo. "Perché i mercati internazionali siano saturi, il diesel deve poter raggiungerli senza ostacoli, vale a dire senza sanzioni, senza alcuna restrizione", ha detto Peskov, citato dalla Tass. Il portavoce ha precisato che al momento anche la Russia mantiene un bando alle proprie esportazioni, a causa della carenza sul mercato interno dovuta ai bombardamenti ucraini che hanno messo fuori uso diverse raffinerie del Paese: prima di riprendere le esportazioni sarà necessario coprire il fabbisogno interno e garantire "la sicurezza di navigazione nel Mar Nero", oltre alla rimozione delle sanzioni Ue. "Perciò, qui è possibile solo una soluzione complessiva", ha concluso.



Intanto, l'Alto Rappresentante Ue Kaja Kallas ha annunciato che gli Stati membri hanno raggiunto un accordo per lo sblocco di 6,6 miliardi di euro del Fondo europeo per la pace a favore dell'Ucraina, di cui 900 milioni per la missione di assistenza militare Ue, 1 miliardo per nuove acquisizioni congiunte e 4,7 miliardi da rimborsare agli Stati membri. "Gli attacchi ibridi di Mosca cercano di intimorire l'Europa affinché riduca il suo sostegno all'Ucraina. L'Europa sta facendo esattamente l'opposto", ha scritto Kallas.

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