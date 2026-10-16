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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Discesa moderata per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 15 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Franco Svizzero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,9266. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,9309. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,9251.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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