Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Effervescente il Light Sweet Crude Oil, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,54%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 99,45. Rischio di eventuale correzione fino al target 93,61. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 105,28.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)