Attese positive per Severn Trent

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Brillante rialzo per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue , parte del FTSE 100 , che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,08%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 32,16 sterline, con stop loss calcolato a quota 30,87 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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