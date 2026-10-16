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Attese positive per Severn Trent

Finanza
Attese positive per Severn Trent
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Brillante rialzo per la società attiva nella distribuzione di acqua potabile e nel trattamento delle acque reflue, parte del FTSE 100, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,08%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 32,16 sterline, con stop loss calcolato a quota 30,87 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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