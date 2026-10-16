Milano
10:44
49.848
+0,91%
Nasdaq
15-ott
29.936
0,00%
Dow Jones
15-ott
52.178
+1,08%
Londra
10:44
10.839
-0,01%
Francoforte
10:44
25.645
+1,03%
Venerdì 16 Ottobre 2026, ore 11.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,35%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dell'1,35%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.716,28 punti
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2026 - 09.20
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si è mossa in territorio negativo Shanghai, in ribasso dell'1,35%, archiviando la giornata a 3.716,28 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,49%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,77%
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,31%
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,24% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,21% alle 05:48
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dell'1,29% alle 05:48
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dell'1,20% alle 05:48
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dell'1,39% alle 05:48
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,56% alle 05:48
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,79%)
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto