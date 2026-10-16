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Cucinelli vola a Piazza Affari dopo ricavi e rialzo stime

Finanza
Cucinelli vola a Piazza Affari dopo ricavi e rialzo stime
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Brunello Cucinelli che mostra una salita bruciante del 4,44% sui valori precedenti.

A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione della società di alzare ulteriormente le stime sul 2026 dopo ricavi in crescita a doppia cifra nei 9 mesi.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al re del cachemire rispetto all'indice di riferimento.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Brunello Cucinelli rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 88,3 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 86,04. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 90,56.
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