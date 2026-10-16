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Brunello Cucinelli vola in Borsa mentre analisti apprezzano dati sopra le attese e visibilità

Finanza, Consensus
Brunello Cucinelli vola in Borsa mentre analisti apprezzano dati sopra le attese e visibilità
(Teleborsa) - Brunello Cucinelli, casa di moda che fa parte del FTSE MIB, vola a Piazza Affari dopo che ieri sera ha comunicato di aver registrato vendite nel terzo trimestre superiori alle attese del mercato e ha migliorato le previsioni per il 2026 (a circa il 12% a cambi costanti da +10/+11% a inizio agosto e +10% a inizio anno), confermando una crescita del 10% per il 2027.

Secondo JPMorgan, si tratta di "una performance forte in termini assoluti e anche di più in termini relativi al settore del lusso". Per Jefferies, l'azienda "guadagna chiaramente quote di mercato in un trimestre in cui ci aspettiamo che la maggior parte delle aziende confermi le difficoltà legate a un consumatore cinese sempre più in crisi". RBC sottolinea che "la guidance per il 2027 offre un raro livello di visibilità sul futuro, un elemento sempre più raro e distintivo nel settore del lusso".

Bernstein ha alzato il target price a 106 euro da 104 euro, Kepler Cheuvreux a 92 euro da 90 euro, Banca Akros a 100 euro da 95 euro.

Equita ha tagliato il target price del 5% a 105 euro per l’aumento dei tassi e sottolineato che il titolo aveva già probabilmente in parte anticipato questo newsflow positivo per il 3Q (+9% a 1M vs. settore -2%) ma resta comunque su valutazioni attraenti a 33x P 12m fwd, ben al di sotto della sua media storica (44x medio a tre anni), con "forte momentum del marchio e un profilo di crescita molto più visibile rispetto ai peers grazie al posizionamento distintivo del marchio nel RTW di lusso di fascia alta".

Brunello Cucinelli si attesta a 88,4 euro, con un aumento del 5,62%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 89,81 e successiva a 93,35. Supporto a 86,27.





(Foto: © TEA / 123RF)
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