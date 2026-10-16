Brunello Cucinelli vola in Borsa mentre analisti apprezzano dati sopra le attese e visibilità

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli
, casa di moda che fa parte del FTSE MIB, vola a Piazza Affari
dopo che ieri sera ha comunicato
di aver registrato vendite nel terzo trimestre superiori alle attese del mercato e ha migliorato le previsioni per il 2026
(a circa il 12% a cambi costanti da +10/+11% a inizio agosto e +10% a inizio anno), confermando una crescita del 10% per il 2027.
Secondo JPMorgan
, si tratta di "una performance forte in termini assoluti e anche di più in termini relativi al settore del lusso
". Per Jefferies
, l'azienda "guadagna chiaramente quote di mercato in un trimestre in cui ci aspettiamo che la maggior parte delle aziende confermi le difficoltà legate a un consumatore cinese sempre più in crisi". RBC sottolinea che "la guidance per il 2027 offre un raro livello di visibilità sul futuro, un elemento sempre più raro e distintivo nel settore del lusso".
Bernstein ha alzato il target price
a 106 euro da 104 euro, Kepler Cheuvreux a 92 euro da 90 euro, Banca Akros a 100 euro da 95 euro.Equita
ha tagliato il target price
del 5% a 105 euro per l’aumento dei tassi e sottolineato che il titolo aveva già probabilmente in parte anticipato questo newsflow positivo per il 3Q (+9% a 1M vs. settore -2%) ma resta comunque su valutazioni attraenti a 33x P 12m fwd, ben al di sotto della sua media storica (44x medio a tre anni), con "forte momentum del marchio e un profilo di crescita molto più visibile rispetto ai peers grazie al posizionamento distintivo del marchio nel RTW di lusso di fascia alta".Brunello Cucinelli si attesta a 88,4 euro, con un aumento del 5,62%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 89,81 e successiva a 93,35. Supporto a 86,27.(Foto: © TEA / 123RF)