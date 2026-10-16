Eurozona, prezzi al consumo finali di settembre +3,8% annuo e +0,6% su mese

Si conferma l'accelerazione

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione dell'Eurozona del mese di settembre. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +3,8% su base tendenziale, in linea alla stima preliminare, e superiore al +3,2% rilevato ad agosto.



I tassi annui più bassi si sono registrati in Svezia (1,0%), Ungheria e Danimarca (entrambe al 2,1%) mentre più alti sono stati osservati in Romania (6,5%), Lituania (6,1%) e Bulgaria (5,6%). Rispetto ad agosto 2026, l'inflazione annua è diminuita in uno Stato membro, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in ventitré .



A settembre, l'energia (+1,71 punti percentuali, pp), i servizi (+1,52 punti percentuali, pp), i beni industriali non energetici (+0,29 punti percentuali, pp) e gli alimenti, alcolici e tabacco (+0,25 punti percentuali, pp) hanno contribuito spingere il tasso di inflazione annuale dell'area euro.



Su base mensile, si registra un incremento dello 0,6%, rispetto al +0,4% del mese precedente.



L'inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, è stata confermata al 2,5% su base annua e leggermente al di sopra rispetto al 2,4% di agosto. La variazione mensile è del +0,2%, come da stima preliminare e mese precedente.



L'inflazione armonizzata della Zona Euro segna un +2,2% tendenziale, come la stima preliminare, dopo il +2,1% di agosto. La variazione mensile è confermata al +0,2%, in linea al mese precedente.



Nell'intera Unione europea, l'inflazione è in aumento al 3,8% su base annua, dopo il +3,2% del mese precedente, mentre su mese si registra un +0,6%.

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