Francia, inflazione di ottobre si conferma in aumento allo 0,4% su mese e 3,4% annuo

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Francia nel mese di ottobre 2026. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in rialzo al 3,4% su base annuale, in linea alla lettura preliminare, e contro il +3,1% di settembre.



Su base mensile, i prezzi al consumo sono stati confermati a +0,4% dopo il -0,3% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +3,7% su base annua, rispetto al +3,8% preliminare e dopo il +3,4% del mese precedente, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +0,4%, in linea alla prima lettura (era -0,3% nel mese precedente).



(Foto: Anthony Choren su Unsplash)

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