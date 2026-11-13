Spagna, prezzi al consumo di ottobre +0,6% su mese e +4,9% annuo

Dati in linea alla prima lettura

(Teleborsa) - Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo di ottobre ha segnato un incremento del 4,9% su base annuale, in linea alla prima lettura e a settembre.



Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,6%, come da prima lettura, e rispetto al +0,3% del mese precedente.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 4,9% annuale, come stimato nel preliminare, ma leggermente inferiore al 5% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +0,5% dopo il +0,6% di settembre e in linea al preliminare.

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