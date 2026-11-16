Eurozona, produzione industriale settembre recupera a +0,2% su mese ma rallenta a -1,5% annuo

(Teleborsa) - Giungono segnali contrastanti dalla produzione industriale dell'Eurozona. Secondo quanto riportato dall'Istituto di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), l'output ha registrato a settembre 2026 un aumento dello 0,2% su base mensile, in recupero dal -0,5% di agosto. Le attese degli analisti indicavano un +0,3%.



Su base annua la produzione ha evidenziato una diminuzione dell'1,5%, contro il -1,1% precedente.



Parallelamente nell'Unione a Ventisette, la produzione è aumentata dello 0,5% su base mensile ma calata dello 0,8% a livello tendenziale.



(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)

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