Eurozona, prezzi produzione accelerano oltre le attese a settembre
(Teleborsa) - Accelerano i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di settembre 2026, il dato ha registrato un incremento del 2,5% su base mensile, uguale alle attese degli analisti, rispetto al +2% del mese precedente.
Secondo l'Ufficio di Statistica dell'Unione Europea (Eurostat), il dato registra un incremento su base annuale dell'11,1%, sopra il +10,9% delle stime di consensus, rispetto al +8,3% di agosto.
I prezzi nell'intera Unione Europea (EU27) segnano un aumento del 10,9% su base congiunturale e del 2,6% tendenziale.
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