Francoforte: in bella mostra Nordex
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di turbine eoliche, che mostra una salita bruciante del 14,63% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,16%, rispetto a +3,6% del MDAX).
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 39,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,39. Il peggioramento della società di energia eolica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 38,35.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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