Francoforte: in bella mostra Nordex

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di turbine eoliche , che mostra una salita bruciante del 14,63% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Nordex mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +16,16%, rispetto a +3,6% del MDAX ).





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 39,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,39. Il peggioramento della società di energia eolica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 38,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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