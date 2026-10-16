Francoforte: si muove a passi da gigante AIXTRON
(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,36%.
L'andamento di AIXTRON nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 33,79. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,96.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```