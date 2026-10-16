Madrid: balza in avanti Indra

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che lievita del 2,73%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 65,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 63,55. L'equilibrata forza rialzista dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 67,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```