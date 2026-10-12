Madrid: nuovo spunto rialzista per Indra
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,60%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Indra rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 62,05 Euro. Primo supporto individuato a 60,35. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 63,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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