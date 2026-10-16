Meloni, "rivedere norme Ue per procedure più efficaci su migranti irregolari"

(Teleborsa) - A margine del Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai Primi Ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Rob Jetten, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri maggiormente interessati al tema delle soluzioni innovative da applicare alla gestione del fenomeno migratorio. Lo rende noto Palazzo Chigi.



Bruxelles, riunione informale a margine del Consiglio Ue



Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia.



La riunione ha consentito di fare il punto sui progressi raggiunti negli ultimi mesi e sulle prossime iniziative, con particolare attenzione alla prevenzione degli arrivi irregolari di massa, alla strumentalizzazione dei migranti e all'attuazione del nuovo quadro normativo europeo. "rivedere norme Ue per procedure più efficaci su migranti irregolari"



Con riferimento ai recenti eventi di Ceuta, il Presidente Meloni "ha sottolineato la necessità di mantenere alta la vigilanza sulle frontiere esterne dell'Unione, focalizzandosi sulla prevenzione dell'immigrazione irregolare e dei relativi rischi di sicurezza. Ha inoltre posto il tema di una revisione mirata della legislazione europea per rendere più efficaci le nuove procedure relative al trattenimento dei migranti irregolari durante le procedure di frontiera".

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