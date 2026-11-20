Pereira (BCE), pressione inflazionistica è significativa e in aumento

Preoccupazione per le pressioni inflazionistiche derivanti dal gas naturale

(Teleborsa) - Alvaro Santos Pereira, membro del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, ha dichiarato che la pressione al rialzo sui prezzi al consumo è forte e continua a intensificarsi. Una osservazione che lascia intendere il suo sostegno a un ulteriore inasprimento della politica monetaria.



Il funzionario portoghese ha espresso preoccupazione in particolare per le pressioni inflazionistiche derivanti dal "gas naturale, dai trasporti e, più in generale, dalle catene di approvvigionamento".



Gli analisti prevedono che a dicembre i responsabili delle politiche monetarie aumenteranno i tassi di interesse per la terza volta quest'anno, in un contesto in cui i prezzi al consumo crescono al ritmo del 4%, ovvero il doppio dell'obiettivo prefissato. I mercati scommettono che i rialzi dei tassi proseguiranno fino al 2027, uno scenario che alcuni esponenti della BCE hanno recentemente definito possibile.



Pereira ha sottolineato come, in alcune zone d'Europa, i livelli di stoccaggio di gas naturale siano notevolmente inferiori rispetto agli anni passati. In caso di un inverno rigido, "potremmo andare incontro a interruzioni o difficoltà", ha spiegato aggiungendo che "un inverno particolarmente freddo eserciterebbe un'ulteriore pressione sui prezzi del gas naturale e, di riflesso, su quelli dell'energia elettrica".

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