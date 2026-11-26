Lagarde (BCE), il rialzo dei tassi a lungo termine ha frenato crescita

Chiudere l'iter sull'euro digitale entro l'anno

(Teleborsa) - La presidente della Bce, Christine Lagarde, ha invitato i leader dell'Unione europea a concludere entro fine anno l'iter legislativo sull'euro digitale, considerato un tassello strategico per il futuro dell'autonomia finanziaria del continente.



Secondo rumour, la numero dell'Eurotower ha ribadito che l'euro digitale, sia nella versione wholesale sia in quella retail, insieme allo sviluppo di infrastrutture di pagamento europee, rappresenta uno strumento fondamentale per ridurre la dipendenza da operatori extraeuropei e rafforzare la sovranità dell'Europa nel settore finanziario.



Nel ripercorrere i suoi sette anni alla guida della BCE, la presidente ha inoltre evidenziato i progressi compiuti dall'Unione verso una maggiore integrazione economica e una più solida sovranità.



Energia, AI e tassi i tre fattori chiave dell'economia europea

Aumento dei prezzi dell'energia, sviluppo dell'intelligenza artificiale e rialzo dei tassi a lungo termine sono le tre principali forze che stanno influenzando le prospettive economiche dell'Eurozona. È quanto ha evidenziato Christine Lagarde all'Eurosummit, secondo fonti vicine alle discussioni.



Il fattore più rilevante resta il rincaro dell'energia dovuto alla guerra in Iran, che ha alimentato l'inflazione e frenato la crescita, dimostratasi comunque più resiliente del previsto. Al tempo stesso, il contributo dell'Europa allo sviluppo globale dell'intelligenza artificiale ha sostenuto l'attività economica.



Lagarde ha inoltre osservato che dall'inizio del conflitto i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine sono aumentati sensibilmente, facendo salire i costi di finanziamento. Secondo la presidente uscente della Bce, oltre alle attese di un'inflazione più elevata, a pesare è soprattutto il forte volume di emissioni di debito da parte di governi e aziende, in particolare quelle attive nel settore dell'IA.



"Il rialzo dei tassi a lungo termine ha frenato la crescita"

"Il rialzo dei tassi di interesse a lungo termine nell'Eurozona dall'inizio della guerra in Iran ha aumentato i costi di finanziamento per l'intera economia, frenando la crescita", ha affermato la presidente Lagarde secondo fonti vicine alle discussioni.



"A determinarlo sono solo in parte le aspettative dei mercati di una risposta delle banche centrali all'aumento dell'inflazione: il principale fattore è rappresentato dalle ingenti emissioni di titoli di Stato e obbligazioni societarie a livello globale, in cui giocano un ruolo significativo gli investimenti nell'intelligenza artificiale".







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