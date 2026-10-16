Washington sollecita Pechino su accesso al mercato cinese per Mastercard e Citigroup

(Teleborsa) - Secondo un funzionario del Dipartimento del Tesoro statunitense, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno sollecitato Pechino in merito all'accesso al mercato per Mastercard e Citigroup , nel corso di almeno due incontri bilaterali con la Banca Popolare Cinese (PBOC) e del Ministero delle Finanze, a Bangkok questa settimana, a margine delle riunioni dei ministri delle finanze del G20 e dell'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.



Il funzionario ha aggiunto che l'approvazione normativa rientra negli accordi raggiunti durante l'incontro tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, avvenuto il mese scorso in occasione della visita di Stato di quest'ultimo a Washington.



Questi sviluppi giungono dopo che, il 13 ottobre, la Cina ha autorizzato Visa ad avviare i preparativi per la creazione di un'attività di compensazione di carte di pagamento interamente di sua proprietà. Secondo quanto reso noto dalla PBOC, Visa dispone di un periodo massimo di un anno per completare i preparativi prima di richiedere la licenza operativa.



Dal 2018, la Cina ha aperto gran parte del proprio settore finanziario alle imprese straniere, eliminando gradualmente i limiti alla partecipazione estera in ambiti quali titoli, contratti futures e gestione di fondi. Tuttavia, il Paese continua a limitare i flussi di capitale transfrontalieri e a mantenere una posizione dominante per gli operatori nazionali sostenuti dallo Stato nel settore dei pagamenti.



Trump e Xi si dovrebbero incontrare di persona per la terza volta a novembre a Shenzhen, in Cina, in occasione del vertice dell'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation).

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