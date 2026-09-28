Usa e Cina riducono dazi su importazioni reciproche per 30 miliardi di dollari

Prorogata la tregua commerciale fino a gennaio

(Teleborsa) - In seguito al vertice tra i due presidenti Donald Trump e Xi Jinping tenutosi a Washington la settimana scorsa, Stati Uniti e Cina hanno reso noto un piano per ridurre i dazi su importazioni reciproche per un valore di circa 30 miliardi di dollari.



L'elenco delle merci in ingresso negli USA comprende 77 voci, tra cui fuochi d'artificio, prodotti per la casa, attrezzature sportive e giocattoli, secondo i documenti pubblicati da entrambi i governi.



È stato inoltre stilato un elenco di 1.619 prodotti destinati potenzialmente al mercato cinese, come carne, prodotti ittici, latticini, cereali, carbone, legname e attrezzature mediche. Elenco da cui è stata esclusa la soia, che sarà ancora soggetta a un dazio all’importazione aggiuntivo del 10% in Cina.



La prevista riduzione dei dazi su un volume di scambi bilaterali pari a 60 miliardi di dollari è stata uno dei risultati più concreti dell'incontro di Washington, anche se rappresenta una cifra marginale degli oltre 400 miliardi di dollari di merci scambiate l'anno scorso tra le due superpotenze.



Le due parti hanno anche prorogato la tregua commerciale fino a gennaio, mentre restano irrisolte le principali controversie su controlli alle esportazioni e Taiwan. Il commercio di beni non sensibili è emerso come un ambito in cui è ancora possibile raggiungere accordi.

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