Asia positiva, orfana di Tokyo, in attesa del vertice Trump-Xi

(Teleborsa) - Seduta positiva per le principali borse asiatiche, prive di Tokyo chiusa per festività. Senza particolari scossoni l'indice di Shenzhen (+0,19%). Guadagni frazionali per Hong Kong (+0,42%); sulla stessa tendenza, positivo Seul (+1,46%). In moderato rialzo Mumbai (+0,54%); sulla parità Sydney (-0,09%).



Gli investitori sono stati incoraggiati dai segnali positivi dai colloqui commerciali del fine settimana tra Stati Uniti e Cina, in attesa del vertice tra il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping previsto per questa settimana. Le discussioni hanno riguardato il commercio e l’intelligenza artificiale, con Washington e Pechino che hanno concordato di istituire un dialogo sull’IA in vista dell’incontro Trump-Xi di giovedì.



I prezzi del petrolio sono scesi, pur rimanendo su livelli elevati poiché il conflitto che coinvolge gli Stati Uniti e l’Iran ha continuato a rappresentare rischi inflazionistici e geopolitici. Il Brent grezzo è scambiato intorno ai 102,5 dollari al barile, dopo segnali di un aumento dell’offerta mediorientale e di maggiori esportazioni saudite.



Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro la valuta nipponica , che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 20 settembre si presenta piatta per l' euro nei confronti della divisa cinese , che mostra un esiguo -0,13%. Giornata fiacca per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che passa di mano con un trascurabile -0,11%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,99%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,68%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Giovedì 24/09/2026

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 55 punti; preced. 54,9 punti).

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