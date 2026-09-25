BPER presenta World Legend

(Teleborsa) - BPER presenta World Legend, la nuova carta di credito Mastercard che arricchisce l'offerta dedicata alla clientela che esprime esigenze sempre più ampie e sofisticate. Affianca al sistema di pagamento un innovativo ecosistema di servizi pensati e sviluppati dalla banca, che comprende coperture assicurative dedicate alla salute, ai viaggi e alla sicurezza personale e digitale e servizi di assistenza personalizzati.



“Non siamo partiti dall'idea di disegnare una carta, ma dall'ascolto di ciò che cercano i nostri clienti, sempre più attenti a servizi che semplifichino la vita e migliorino concretamente la loro esperienza quotidiana”, dichiara Maurice Lisi, Responsabile della Direzione Digital Business, Marketing e Payments di BPER. “Alla base di questa nuova proposta ci sono aspettative che vanno oltre la semplice operatività bancaria: il desiderio di sentirsi protetti, di poter contare su un'assistenza attenta, di vivere esperienze vicine alle proprie passioni. Il nostro impegno è stato dare una risposta a queste esigenze, traducendole in un ecosistema di servizi che trova oggi la sua sintesi in BPER World Legend. La carta racchiude questa visione e la rende parte della relazione con il cliente”.



Con il supporto di Mastercard, BPER rafforza la propria capacità di offrire ai clienti servizi ad alto valore aggiunto e opportunità rilevanti in contesti nazionali e internazionali, confermando l'attenzione all'innovazione e alla qualità dell'esperienza.



BPER World Legend valorizza il livello più alto dell’offerta consumer Mastercard e amplia il significato della relazione con la Banca. L’innovazione prende forma nella capacità di riunire assistenza, protezione e opportunità selezionate in un’esperienza nella quale il cliente possa riconoscere attenzione alle proprie abitudini e ai propri desideri.



“Siamo davvero lieti di aver collaborato con BPER al lancio della nuova carta World Legend in Italia, portando in uno dei nostri mercati chiave la proposta The Mastercard Collection, una rete globale di privilegi premium, l’accesso ai nostri eventi Priceless più

esclusivi e un’offerta pensata per chi riconosce e condivide i valori di eccellenza, successo e autenticità. World Legend rappresenta la naturale evoluzione della nostra strategia: riconoscere che i consumatori non cercano più semplicemente un metodo di pagamento,

ma una via di accesso a esperienze personalizzate e curate”, dichiara Luca Corti, Country Manager Italy di Mastercard.

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