Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,90%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 63.314,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 67.890,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 61.715,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)