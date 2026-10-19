Milano 11:36
49.116 -1,49%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
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Londra 11:36
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,90%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Nikkei 225, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 63.314,7. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 67.890,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 61.715,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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