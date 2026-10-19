Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Brillante rialzo per il Light Sweet Crude Oil, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,45%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 104,63. Rischio di eventuale correzione fino al target 96,26. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 112,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)