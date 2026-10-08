Milano 17:35
49.298 -1,35%
Nasdaq 18:12
30.956 -0,65%
Dow Jones 18:12
51.032 -0,29%
Londra 17:35
10.442 -0,16%
Francoforte 17:35
24.807 -1,18%

Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,16%)

Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.441,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,16%)
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 10.441,6 punti.
Condividi
```