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Borsa: Giornata cauta per Londra (-0,16%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 10.441,6 punti
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08 ottobre 2026 - 17.43
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Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente -0,16%, archiviando la seduta a 10.441,6 punti.
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