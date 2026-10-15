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Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,08%

Il FTSE 100 chiude a 10.840,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Londra, in progresso dell'1,08%
Londra guadagna bene e porta a casa un +1,08%, terminando la sessione a 10.840,35 punti.
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