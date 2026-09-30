Milano
17:35
51.372
-0,84%
Nasdaq
20:35
30.534
+0,64%
Dow Jones
20:35
51.136
-0,42%
Londra
17:36
10.606
-0,29%
Francoforte
17:35
25.199
-0,79%
Mercoledì 30 Settembre 2026, ore 20.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%
Il FTSE 100 chiude a 10.606 punti
In breve
,
Finanza
30 settembre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 10.606 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,30%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,24%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,32%
Argomenti trattati
Londra
(232)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,29%
Altre notizie
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,57%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,37%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,45%
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,03%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,14%)
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,75%
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto