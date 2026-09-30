Milano 17:35
51.372 -0,84%
Nasdaq 20:35
30.534 +0,64%
Dow Jones 20:35
51.136 -0,42%
Londra 17:36
10.606 -0,29%
Francoforte 17:35
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Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%

Il FTSE 100 chiude a 10.606 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Londra, in calo dello 0,29%
Londra mostra un frazionale ribasso dello 0,29% e archivia la seduta a 10.606 punti.
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