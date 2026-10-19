BoJ, Ueda: inflazione di fondo "molto vicina" all'obiettivo del 2%

Incremento dei tassi a un ritmo adeguato aiuterebbe a evitare picchi nei rendimenti obbligazionari

(Teleborsa) - Il governatore della Banca del Giappone, Kazuo Ueda, ha dichiarato che l'inflazione di fondo è "molto vicina" all'obiettivo del 2% fissato dall'istituto centrale, grazie alla forte domanda globale legata all'intelligenza artificiale e le pressioni inflazionistiche derivanti da un mercato del lavoro teso, lasciando spazio a ulteriori rialzi dei tassi di interesse.



Dichiarazioni che precedono l'importante riunione di politica monetaria della BoJ, prevista a fine ottobre, durante la quale verranno diffuse le nuove previsioni trimestrali su crescita e inflazione, che saranno attentamente analizzate dai mercati alla ricerca di segnali sulle tempistiche dei prossimi rialzi dei tassi.



Per ora, dopo il rialzo dei tassi a settembre, secondo quanto riferito da alcune fonti a Reuters, molti all'interno della banca centrale mostrano cautela riguardo a un ulteriore aumento questo mese, preferendo attendere ulteriori dati sull'impatto che le precedenti manovre hanno avuto sulle condizioni finanziarie. Molti operatori di mercato prevedono che la BOJ manterrà i tassi di interesse invariati all'1,25%, lasciando però intendere la possibilità di un rialzo all'1,5% già nel mese di dicembre.



Ueda ha spiegato che, se da un lato l'aumento dei costi delle materie prime, legato al conflitto in Medio Oriente, sta spingendo verso l'alto l'inflazione, dall'altro un mercato del lavoro rigido e una moderata ripresa economica stanno esercitando pressioni sui prezzi trainate dalla domanda.



Il governatore ha inoltre sottolineato che un incremento dei tassi a un ritmo adeguato aiuterebbe a evitare picchi nei rendimenti obbligazionari. "Mentre l'inflazione di fondo si avvicina al 2% e le condizioni finanziarie rimangono accomodanti, non adeguare opportunamente il nostro tasso di riferimento potrebbe far salire i tassi di interesse a lungo termine, alimentando il timore dei mercati che l'inflazione possa superare l'obiettivo", ha affermato.

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