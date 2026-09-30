Germania, inflazione a settembre attesa in aumento al +3,3% su anno oltre le attese

L'aumento dei prezzi dell'energia ha subito un'ulteriore accelerazione a settembre

(Teleborsa) - Risulta superiore alle attese l'inflazione tedesca a settembre 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% su mese, rispetto al +0,5% del consensus, dopo il +0,2% del mese precedente.



Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +3,3%, dopo il +2,9% del mese precedente, e oltre il +3,1% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,6%, rispetto al +0,2% precedente e al +0,5% atteso. Su anno si registra un incremento del 3,3%, dopo il +2,9% del mese precedente e sopra al +3,2% del consensus.



Destasis ha inoltre segnalato che il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia – spesso definito "inflazione di fondo" (core inflation) – è previsto al +2,4% per settembre 2026. Si stima che i prezzi dell'energia registreranno un incremento del 14,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'aumento dei prezzi dell'energia ha quindi subito un'ulteriore accelerazione a settembre (agosto 2026: +10,5% rispetto ad agosto 2025; luglio 2026: +8,3% rispetto a luglio 2025).







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