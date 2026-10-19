Milano 11:40
49.147 -1,43%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:40
10.792 -0,83%
Francoforte 11:39
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,29% alle 10:30

Il FTSE MIB si muove a 49.215,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dell'1,29% alle 10:30
Milano, in perdita dell'1,29% alle 10:30, tratta in ribasso a 49.215,57 punti.
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