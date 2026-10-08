Milano 13:41
49.409 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:41
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,41% alle 13:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 49.266,23 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,41% alle 13:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,41% alle 13:00 e si muove in territorio negativo a 49.266,23 punti.
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