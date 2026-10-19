Milano
17:35
49.086
-1,55%
Nasdaq
20:03
29.573
+1,32%
Dow Jones
20:03
52.014
+0,02%
Londra
17:35
10.765
-1,08%
Francoforte
17:35
25.320
-1,18%
Lunedì 19 Ottobre 2026, ore 20.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Comparto media dell'Italia, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Comparto media dell'Italia, scendono le quotazioni a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
19 ottobre 2026 - 15.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Si abbattono le vendite sull'
indice media italiano
, che continua la giornata a 7.275,08 punti, in forte calo del 2,75%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto media dell'Italia
Si muove in ribasso il comparto media dell'Italia a Piazza Affari
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul comparto media dell'Italia
Piazza Affari: su di giri il comparto media dell'Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Media
-1,84%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: flessione controllata per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: performance negativa per il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: senza freni il comparto media dell'Italia
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto media dell'Italia
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto