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Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto media dell'Italia
Si muove al ribasso l'indice media italiano, che perde lo 0,53%, scambiando a 7.455,75 punti.
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