Ex Ilva, Min. Lavoro: su Cigs parti convocate dopo incontro a Chigi

(Teleborsa) - "Le parti saranno convocate solo successivamente al 27 ottobre 2026, data in cui è fissato l'incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e le organizzazioni sindacali per discutere della situazione aziendale e dei riflessi della stessa sui livelli occupazionali".
Lo precisa il ministero del Lavoro con "riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento per richiesta di Cigs ex articolo 7, comma 10-ter, del D.L. 148/93 presentata il 14 ottobre 2026 dai commissari di Acciaierie d'Italia in A.S. e dei connessi adempimenti". "AdI in A.S.
si atterrà pertanto al rispetto dei numeri e delle condizioni attualmente previste nel decreto della direzione dùgenerale degli Ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro
e delle politiche sociali protocollo 0001835 del 5 giugno 2026 con cui si autorizza la fruizione della Cigs fino al 28 febbraio 2027", viene sottolineato.
Ore cruciali, dunque, per il futuro dell'ex Ilva mentre proseguono le proteste: nel primo pomeriggio di oggi i lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano hanno occupato l'aeroporto 'Colombo' di Genova.
La manifestazione è stata decisa dopo la notizia della richiesta di una nuova cassa integrazione da parte dell'azienda. "Ci mettono nelle condizioni di forzare e forzeremo, tanto per essere molto chiari. Perché in questo paese se le questioni non esplodono non si arriva a capo di nulla", ha detto Armando Palombo (Fiom).Attesa per sentenza
Intanto, è attesa per domani la sentenza della Corte di Cassazione, in merito all'ordinanza dalla Corte d'Appello di Milano, che per due volte ha ordinato lo spegnimento dell'impianto a caldo. Decisione che sarà definitiva e darà luogo ad una serie di attività senza possibilità ritorno. Una sentenza in cui si nutrono aspettative positive, visti i recenti orientamenti giurisprudenziali, ma l'incertezza ed il pessimismo regnano sovrane.