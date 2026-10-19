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Francoforte: rosso per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Lanxess
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia chimica tedesca, che tratta con una perdita del 3,30%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Lanxess subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 13,23 Euro. Primo supporto individuato a 12,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 13,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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